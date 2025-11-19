Студентам Петрозаводского университета показали, как работают КОС Петрозаводска

19 ноября очистные сооружения канализации (КОС) Петрозаводска отметили 46 лет стабильной работы. Этот день стал особенно ярким благодаря визиту студентов ПетрГУ: учащимся провели познавательную экскурсию и рассказали, как «ПКС – Водоканал» заботится о чистоте Онежского озера.
Магистранты направлений «Биология» и «Экология и природопользование» посетили КОС Петрозаводска. Экскурсия прошла в увлекательной атмосфере и стала отличной возможностью для студентов вживую увидеть, как современные технологии помогают сохранять экологию Карелии.
Учащиеся отметили, что экскурсия превзошла все ожидания: одно дело изучать процессы по учебникам, и совсем другое — увидеть своими глазами, как труд многих людей превращает сточные воды в безопасные для природы. Особый восторг вызвала технология борьбы с отходами производства.
Не обошлось и без вопросов о будущей работе: многие всерьёз задумались о карьере в водохозяйственной отрасли и задали вопросы по трудоустройству.
Такие встречи проводятся регулярно, ведь они помогают студентам открыть для себя интересный мир водоснабжения и водоотведения, познакомиться с профессиями, которые востребованы и значимы для устойчивого развития Петрозаводска.
Преподаватель кафедры зоологии и экологии ПетрГУ Сергей Пластинин подчеркнул важность и необходимость поддержания связи науки, образования и реального сектора, работающего в Петрозаводске.
Группа компаний «РКС — Петрозаводск» рада видеть искренний интерес студентов и будет продолжать открывать двери предприятия для тех, кто хочет учиться, развиваться и вносить вклад в будущее города.