46-летний житель Медвежьегорского района погиб на СВО

В Заонежье простятся с земляком, погибшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
25 ноября с 10:00 до 11:30 в стенах Медвежьегорского городского центра культуры и досуга будет проходить церемония прощания с Сергеем Борисовичем Куделинским, погибшим на СВО. Об этом сообщили в группе учреждения.
— С 10:30 до 11:00 — отпевание, — добавили там.
Согласно данным, указанным на странице бойца ВКонтакте, 9 ноября ему исполнилось 46 лет.
Ранее стало известно, что при выполнении воинского долга в зоне спецоперации скончался уроженец Пудожа Сергей Вершинин.