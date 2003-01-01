46-летний житель Петрозаводска погиб в зоне СВО

О смерти жителя Петрозаводска Сергея Ржанского сообщают его родные в паблике ТОС «Соломенное»

— Дорогой, любимый, родной Серёженька Ржанский погиб в ходе специальной военной операции, — говорится в сообщении.Также сообщается, что он погиб еще 25 апреля 2025 года. На странице Сергея много фотографий в военной форме с 2023 года. Есть также зимние снимки из Петрозаводска этого года. Вероятно, он был в отпуске.



Прощание состоится 5 сентября с 10.00 до 11.00 по адресу: Петрозаводск, ул. Вольная, 4 (2 зал).