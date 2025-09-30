46% россиян мечтают поехать в кинопутешествие в Карелию

Сервис путешествий Туту провел опрос, куда любители кино мечтают поехать.
В списке популярных мест Карелия. Посетить ее мачтает 46% любителей кино, чтобы посмотреть, как снимали «Любовь и голуби». Об этом «Газете.Ru» рассказал сервис путешествий Туту, который провел опрос.
На второй месте в списке Ростов Великий с местами из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (42%), а на третьем — Сочи, где снимали нового «Чебурашку» (34%). При этом 23% россиян признались, что хотели бы посмотреть казанские локации из сериала «Слово пацана», а 18% — Териберку из драмы «Левиафан».
Половина респондентов мечтают увидеть место съемок «Властелина колец» в Новой Зеландии, 44% — «Гарри Поттера» в Великобритании, 39% — «Аватара» в Китае. Локации из «Игры престолов» привлекают 37% россиян.
— Особое внимание кинотуристов привлекает Япония: треть участников опроса назвала ее страной мечты. В январе–августе 2025 года число бронирований отелей там утроилось, а осенью, когда начинается сезон любования красными кленами Момидзи, рост продолжился, достигнув 50%. Популярность отчасти связана с кино и аниме: путешественники стремятся посетить музей Гибли и увидеть статую Годзиллы в Токио, — рассказал тревел-эксперт сервиса путешествий Туту Сергей Николаев.
По словам аналитиков, каждый второй россиянин мечтает заняться кинотуризмом. Чаще всего респонденты посещают места съемок в Москве (14%), Санкт-Петербурге (13%), Крыму (11%), Сочи (9%) и Перми (6%).
Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что житель Медвежьегорска Евгений Шульга развивает место, где снималась легендарная комедия Владимира Меньшова.