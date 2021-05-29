ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, САМЫЙ БЕДНЫЙ И САМЫЙ БОГАТЫЙ МИНИСТРЫ, ПЕРВЫЕ ГРИБЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
В Петрозаводске скоро отключат горячую воду
Власти столицы Карелии утвердили график планового отключения горячей воды.
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
Правительство Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о доходах членов республиканского кабинета министров за 2020 год.
В Петрозаводске пошли грибы (ФОТОФАКТ)
Первые подосиновики горожане нашли в микрорайоне Ключевая.
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Карелия лидирует среди большинства российских регионов по грабежам и наркопреступности
Грабежи, разбои и преступления, связанные с оборотом наркотиков, случаются в Карелии чаще, чем в абсолютном большинстве регионов России, сообщили в Генпрокуратуры РФ.
Жители Карелии чаще всех в России страдают от дистанционных мошенников
По данным Генпрокуратуры России, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников.
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Министр образования Карелии сделал сэлфи с Манижей
Глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев выложил в Сети фото с певицей Манижей, представлявшей Россию на конкурсе Евровидение.
Авиакомпания «Северсталь» запустит дополнительный рейс из Петрозаводска в Симферополь
Добавочные полеты лайнеров авиакомпании «Северсталь» вводятся с 6 июня по 6 сентября по воскресеньям.
Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий
Михаил Стоцкий, покинувший пост руководителя поликлиники №1 Петрозаводска, устроился на работу в Заксобрание Карелии.
Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам
Владимир Любарский передал служебные машины администрации в пользование поликлиник, для выезда на вакцинацию.
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