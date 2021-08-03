«Россети» обеспечили электроэнергией музей наскальных рисунков-петроглифов в Карелии, которые включили в список ЮНЕСКО

Петроглифы Карелии — один из крупнейших в мире памятников первобытного монументального искусства, который древние охотники и рыболовы создали примерно 4000 лет назад.

Среди удивительных рисунков есть даже самое древнее в Европе изображение лыжника.

К сохранности и целостности таких важных объектов ЮНЕСКО предъявляет высокие требования. Основная идея музея — представить петроглифы в естественной среде, для чего строятся защитные павильоны, гостевые дома и экотропы для посетителей. Электроснабжение комплекса «Залавруга» обеспечила компания «Россети Северо-Запад»: была смонтирована трансформаторная подстанция и линия электропередачи 6 кВ.