48-летний мужчина погиб на пожаре в Карелии

Сегодня, 15 июля, в поселке Тикша Муезерского района горела баня.

Сообщение о возгорании в бане поселка Тикша поступило в 14:21.

В тушении принимали участие 6 сотрудников пожарных частей поселка Ледмозеро и села Ругозеро и две единицы техники. Пожар ликвидирован в 15:15.

В результате пожара погиб мужчина 1977 года рождения.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее была названа предварительная причина пожара в Пряжинском районе, в котором погибла женщина.