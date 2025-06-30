48-летний мужчина погиб на пожаре в Карелии

Сегодня, 15 июля, в поселке Тикша Муезерского района горела баня.
Сообщение о возгорании в бане поселка Тикша поступило в 14:21.
В тушении принимали участие 6 сотрудников пожарных частей поселка Ледмозеро и села Ругозеро и две единицы техники. Пожар ликвидирован в 15:15.
В результате пожара погиб мужчина 1977 года рождения.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Ранее была названа предварительная причина пожара в Пряжинском районе, в котором погибла женщина.
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