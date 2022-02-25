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Суд в Карелии приговорил убийцу щенков к исправительным работам

Новости. Криминал
06:40, 02 Марта 2022
фото: © pixabay.com

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Мужчина, убивший новорожденных щенков на глазах у детей, признан виновным в жестоком отношении с животными.

В Сортавале осужден 39-летний местный житель, обвинявшийся в жестоком отношении с животными. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, в сентябре 2021 года мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, в пьяном состоянии покалечил и убил во дворе своего дома четверых новорожденных щенков, которых до этого вынес из дома в полиэтиленовом пакете. Все это произошло на глазах у детей 8-ми и 13-ти лет.

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и приговорил его к полутора годам исправительных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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