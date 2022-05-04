Житель Карелии поехал в соседний район в надежде поживиться бытовой химией и наличными

Незваный гость одного из магазинов Муезерского района оказался в суде, сообщили на сайте инстанции.

В Муезерский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Сегежского района, обвиняемого в краже.

Как выяснилось, житель Сегежи в ноябре 2021 года ночью приехал в соседний район на своем автомобиле в надежде ограбить какой-нибудь магазин. Выбор пал на магазин, стоящий в стороне от центрального освещения. Помещение к тому же не было оборудовано камерой наблюдения. Мужчина сломал навесной замок, забрался в магазин и вынес оттуда продукты, бытовую химию и более 9 тысяч рублей наличных.

Фигуранту грозит лишение свободы.