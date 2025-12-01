49-летний педофил из Карелии насиловал девочек-подростков и заставлял их делать обнажённые фото

Житель Карелии признан виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
49-летний житель Карелии признан виновным в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении девочек-подростков, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 135 (развратные действия в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста), п. «а, в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов), — рассказали в ведомстве.
Летом 2024 года в одном из районов республики мужчина неоднократно вступал в интимную близость с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Кроме того, с августа по декабрь этого же года преступник вёл онлайн-переписку с двумя девочками младше 14 и 16 лет и заставлял их делать фотографии в обнажённом виде за деньги.
Фигурант не признал свою вину. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
— Кроме того, судом удовлетворены иски о компенсации морального вреда в пользу потерпевших в общей сумме 500 тыс. рублей, — добавили в Следкоме.
Ранее стало известно, что экс-член Общественной палаты Карелии, поисковик, преподаватель Леонид Зябкин задержан за развратные действия с тремя (на данный момент) подростками 2009 и 2010 годов рождения (14-15 лет). Все пострадавшие — жители Петрозаводска. События произошли в августе 2024 года в Муезерском районе в отряде в ходе одной из экспедиций. Не сразу, а спустя какое-то время один из подростков рассказал родителям о случившемся. Те в свою очередь пообщались с другими родителями и в итоге написали заявление в правоохранительные органы.