49-летний житель Петрозаводска попался на покупке металлических отмычек

Петрозаводчанину грозит срок за покупку металлических отмычек для негласного получения информации.
В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Под такими техническими средствами понимаются приборы, системы, комплексы, устройства для проникновения в помещения и (или) программное обеспечение с целью скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя.
— Предварительно установлено, что в сентябре 2025 года житель Петрозаводска приобрел на популярной глобальной торговой площадке набор из металлических изделий сложной формы в количестве более 15 штук. Данное почтовое отправление было изъято из оборота сотрудниками таможни. Согласно заключению эксперта изъятые металлические изделия представляют собой отмычки, относящиеся к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, — сообщили в Следкоме Карелии.
В настоящее время идет следствие. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — лишение свободы сроком до 4 лет.