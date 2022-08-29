В Онежском озере нашли тело одного из пропавших рыбаков

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Спасатели подняли тело одного из рыбаков, пропавших 4 сентября в Прионежском районе.

Напомним, днем 4 сентября лодка с четырьмя рыбаками на борту опрокинулась в Онежском озере недалеко от села Деревянное, в полукилометре от берега. В итоге выплыть удалось лишь одному из них.

Сегодня спасатели целый день работали в акватории Онежского озера вблизи Уи, несмотря на сложные погодные условия, сильный ветер и волнение.

Как сообщили в МЧС Карелии, к вечеру спасатели нашли и достали из воды тело одного из погибших, жителя села Деревянное 1984 года рождения.

Поиски двух других рыбаков будут возобновлены с утра.