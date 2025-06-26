5 человек получили ушибы и порезы в ДТП на трассе «Сортавала»

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

При столкновении легкового автомобиля и грузовика, произошедшем сегодня в 15:49 на трассе А-121 «Сортавала», пострадали 5 человек. Подробнее об этом рассказали в Госкомитете по безопасности Карелии.

— Во время движения в попутном направлении а/м «Кia» совершила столкновение с а/м «Соболь». В результате «Соболь» перевернулся, а «Кia» получила повреждение передней части, — отметили в ведомстве.

После медицинского осмотра пассажиров и водителей стало известно, что пятеро из них получили различные порезы и ушибы.