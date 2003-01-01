Реклама на сайте
5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела
Сегодня 19:00 Политика
Поделиться

Два предприятия в Карелии выплатили 5 миллионов рублей долга только после того, как их руководителям стала угрожать уголовная ответственность.

фото: © Столица на Онего

Два предприятия в Петрозаводске и Прионежском районе выплатили 5 миллионов рублей долга после угрозы уголовного дела в отношении их руководства. Судебные приставы заставили компании погасить задолженность перед контрагентом.

Сначала предприятия игнорировали решение суда о взыскании долга. Судебный пристав арестовал их автомобили и предупредил об уголовной ответственности. Одновременно дознаватель начал проверку по трем статьям Уголовного кодекса.

Руководителям компаний грозило до двух лет лишения свобости за неисполнение судебного решения. Чтобы избежать уголовного преследования, предприятия полностью погасили долг. После этого дознаватель прекратил проверку и отказал в возбуждении уголовного дела.

Деньги были перечислены законному взыскателю. Судебные приставы отмечают, что угроза реальной уголовной ответственности часто становится эффективным стимулом для погашения долгов.

Обсудить (0) в ленту
