50 десантников-пожарных вернулись из Забайкалья

Первая группа карельских десантников-пожарных вернулась домой из Забайкалья.

Специалисты Карельского центра охраны лесов, отправившиеся в Забайкальский край помогать тушить лесные пожары, вернулись домой. Об этом сообщилна своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, в командировку они уехали в середине мая. В условиях сильных ветров и засухи на востоке страны они помогли потушить 5 мощных лесных пожаров на площади 213 тысяч гектаров, спасли десятки населенных пунктов и человеческих жизней.

В ведомстве отметили, что сейчас ситуация в Забайкалье стабилизировалась. По решению правительственной комиссии отменен режим ЧС федерального характера.

Вторая группа из 26 десантников-пожарных вернется завтра.