50-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны нашли по соседству с Карелией

В Мурманске обнаружили авиабомбу, возраст которой превышает 80 лет.
При выполнении земляных работ на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске работники строительной организации обнаружили авиабомбу «ФАБ-50» времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили пресс-службе в Росгвардии по региону.
— С соблюдением необходимых мер безопасности взрывотехники ОМОН «Медведь» передали опасную находку военнослужащим морской инженерной службы Северного флота для дальнейшего уничтожения, — написали там.
В ведомстве напомнили, что за годы войны на столицу Заполярья было сброшено порядка 185 тысяч вражеских снарядов.
