50-летний ефрейтор из Прионежья погиб на СВО

В Прионежском районе простились с военнослужащим, погибшим при выполнении задач в зоне спецоперации.
В Прионежском районе состоялась церемония прощания с ефрейтором Юрием Вячеславовичем Матвейковым, погибшим на СВО. Об этом сообщил глава района Григорий Шемет на своей странице ВКонтакте.
— От лица администрации и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия, — написал он.
Согласно данным, указанным на персональном аккаунте бойца ВКонтакте, ему было 50 лет.
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб 48-летний житель Медвежьегорского района Дмитрий Шелепов.