50-летняя пешеход пострадала на пешеходном переходе в Петрозаводске

В результате наезда женщина получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Вчера, 28 сентября, в 15:00 в центре Петрозаводска 50-летняя женщина пострадала в аварии на пешеходном переходе. Как рассказали в Госавтоинспекции города, в районе дома № 26 по проспекту Ленина 45-летний водитель не уступил дорогу пострадавшей на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил ее.

— 45 - летний водитель при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.

