50% стоимости детской путевки в лагерь компенсируют из бюджета

В Минсоцзащиты Карелии напомнили, кто может получить компенсацию за путевку в лагерь.

У родителей есть возможность получить компенсацию части стоимости путевки для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Она предоставляется за самостоятельно приобретенные путевки в организации оздоровительного отдыха, которые расположены на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Согласно условиям получения компенсации, продолжительность смены должна составлять не менее 18 календарных дней. Предоставляется такая помощь один раз в год на каждого ребенка в размере 50% от стоимости путевки, но не более 15 000 рублей.

— Получить компенсацию могут дети из малоимущих семей, многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, включая детей с инвалидностью и тех, кто находится под опекой или попечительством. Эта мера направлена на поддержку семей, нуждающихся в помощи, и позволит обеспечить детям качественный отдых и оздоровление, — отметили в Минсоцзащиты Карелии.

Этим летом компенсировать отдых детей смогли 49 семей. Это данные на 30 июля.

Для получения компенсации необходимо обратиться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства Подробную информацию о компенсации можно получить, задав вопрос в группе Центра социальной работы в социальной сети ВКонтакте и по номеру телефона Единого контакт-центра: 8 800 100 00 01.