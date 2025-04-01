500 тысяч сим-карт, используемых для мошеннических атак, изъяли после вступления в силу нового закона

В Госдуме подвели предварительные итоги действия нового закона, направленного на борьбу с кибермошенничеством.
Уже есть первые результаты после вступления в силу нового закона. Напомним, летом этого года введена уголовная ответственность за ряд преступлений, связанных с кибермошенничеством.
Так, за противоправное использование виртуальных телефонных станций, сим-боксов — до 6 лет лишения свободы (ст. 274.3 УК РФ); за передачу сим-карт третьим лицам из корыстных побуждений или для совершения иного преступления — до 3 лет лишения свободы (ст. 274.4 УК РФ).
Спикер Госдумы сообщил, что первые итоги говорят об эффективности закона. Уже возбуждены уголовные дела.
— Изъято более 2 тысяч сим-боксов и свыше 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 миллионов мошеннических атак в сутки, выявлен факт оформления более 1 миллиона абонентских номеров на 56 человек.
Напомним, с 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая количество абонентских номеров на одного человека, — не более 20 сим-карт. Также с 1 марта вступил закон о самозапрете на кредиты. Граждане могут полностью или частично ограничить возможность брать займы в банках и микрофинансовых организациях.