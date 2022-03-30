50/50 — в Карелии за сутки 15 детей заразились коронавирусом и столько же выздоровели

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 1 апреля зарегистрирован 171201 ребенок, инфицированный коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения COVID-19 у детей, накануне число заболевших ковидом несовершеннолетних составляло 12 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 15 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 17133 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразился коронавирусом еще 131 человек, выздоровели 214 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.