Сотрудников центра охраны лесов Карелии наградили почетными грамотами

В день образования Авиалесоохраны работникам республиканской лесной охраны вручили заслуженные грамоты.

В день образования Авиалесоохраны, 7 июля, сотрудникам Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов вручили почетные грамоты и благодарности, сообщили в Минприроды Карелии.



Почетной грамотой Правительства Карелии наградили Раису Мишур, ветерана, инженера летно-производственной службы.



Почетные грамоты Министерства природных ресурсов и экологии Карелии вручили Екатерине Борисовой, технику-радиооператору Кемского авиаотделения, Александру Ларионову, водителю автомобиля Прионежской лесопожарной станции, Валерию Ратковскому, инструктору десантно-пожарной группы Пудожского авиаотделения и Александру Фотееву, водителю автомобиля Сегежского авиаотделения.



Благодарностью Министра природных ресурсов и экологии Карелии отметили Ольгу Видякину, техника-радиооператора Муезерского авиаотделения, Наталью Кузнецову, инженера региональной диспетчерской службы и службы связи, Эдуарда Лисовского, десантника-пожарного Кемского авиаотделения, Михаила Михайлина, инструктора десантно-пожарной команды Сегежского авиаотделения и Ларису Полякову, секретаря.