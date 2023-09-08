Житель Прионежья поживился на чужой даче

В Прионежском районе раскрыли кражу, совершенную этой зимой.
В феврале текущего года на одной из дач в Прионежском районе произошла кража.
Неизвестный сорвал замок на входной двери, забрался в дом и украл имущество. Хозяин дачи - 53-летний житель Петрозаводска - узнал об этом только спустя время. Так, из дачного дома петрозаводчанина были украдены рога оленя, медный самовар, бинокль, сковорода и другугие предметы. Сумма ущерба превысила 35 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к краже причастен 60-летний житель близлежащей деревни. Злоумышленник во всем признался.
Пожилой мужчина рассказал, что в дачный кооператив пришел намеренно, чтобы найти ценные вещи. Украденное имущество он вывез на санях, а затем продал.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
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