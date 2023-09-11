В Петрозаводске аферисты обманули жителя северной столицы при покупке микроавтобуса

Продавец был реальный, но житель Петербурга перевел деньги мошенникам.

В минувшее воскресенье в полицию Петрозаводска обратился 38-летний житель Санкт-Петербурга. Он рассказал, что его обманули при покупке автомобиля, в результате чего он лишился большой суммы денег.

Мужчина рассказал, что в начале сентября нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже иномарки по очень выгодной цене. Он связался с продавцом, договорился о встрече, чтобы посмотреть микроавтобус, и приехал в Петрозаводск. Автомобиль ему понравился, и он перевел продавцу всю заявленную стоимость — 600 тысяч рублей, — об этом они договорились по телефону. При этом владелец, который в это время находился рядом, деньги не получил.

Как выяснилось, что номер счета, на который петербуржец перевел деньги, владельцу микроавтобуса не принадлежал. Кроме того, он утверждал, что в объявлении была заявлена другая стоимость автомобиля.

По версии полиции, недопонимание между участниками сделки возникло из-за вмешательства мошенников. Они создали точную копию объявления о продаже автомобиля, но умышленно занизили цену. Потом, выступая в качестве посредников, аферисты вели диалог то с продавцом, то с покупателем, и намеренно сообщили жителю Санкт-Петербурга ложные сведения.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, по факту инцидента проводится проверка, после чего в полиции примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.