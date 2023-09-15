Специалисты рассказали, как отпугнуть медведя, если он пришел на ваш участок

В Карелии взяли на контроль вопрос выхода медведей к населенным пунктам в Кижском заказнике.

Вопрос выхода медведей к населенным пунктам в Кижском заказнике взят на контроль уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе правительства Карелии 15 сентября.

Как отметили в источнике, в конце лета участились случаи выходов медведей в населенные пункты, расположенные в границах федерального Кижского заказника.

Ситуация обострилась из-за богатого урожая яблок в этом году, неправильной утилизации пищевых отходов, а также роста популяции медведей в республике в целом.

Охрану территории заказника осуществляет ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский». По каждому обращению инспекторы парка проводят проверку, сбор информации, а также отпугивающие мероприятия: используют петарды в местах предполагаемого пребывания медведя и обеспечивают ими местных жителей, рассказывают населению, как сделать свой участок менее привлекательным для диких животных.

К решению вопроса также подключились ученые Института биологии КарНЦ РАН и специалисты Минприроды Карелии.

На этой неделе вместе со специалистами Министерства сотрудники Водлозерского нацпарка в очередной раз провели обследование островов Заказника с целью установления мест пребывания медведей, а также мероприятия по отводу хищников от населенных пунктов островов Кижской гряды.

В границах Заказника обнаружили свалки, в том числе бытовых отходов. Материалы по ним руководство Парка направило для принятия мер в Росприроднадзор и Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

С учетом сложившейся ситуации, сотрудники Водлозерского парка и Минприроды Карелии рекомендуют при перемещении за пределами личных земельных участков и населенных пунктов, издавать громкие звуки, предупреждая медведя о своем приближении. Можно использовать спортивный (тренерский) свисток или металлический колокольчик, включить музыку на смартфоне.

Специалисты рекомендуют приобрести средства защиты: баллон с перцовым газом (лучше приобретать специализированные баллоны, бьющие струей) и фальшфейер (одно из самых действенных средств).

Обнаружив медведя в населенном пункте на территории Кижского заказника, сообщите в полицию — 112 и Парк — 89535277873 (госинспектор в области охраны окружающей среды на территории заказника).