Студент из Петрозаводска стал лучшим в республике по токарному мастерству

Студент петрозаводского автотранспортного техникума будет представлять Карелию в финале чемпионата по профмастерству.
Артем Крутиков стал стал победителем регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» по компетенции «Работы на токарных универсальных станках», сообщили в петрозаводском автотранспортном техникуме.
В июне Артем принял участие в отборочных соревнованиях в Пермском крае и прошел в финал чемпионата. В паблике техникума отметили, что была очень сильная конкуренция между ребятами из разных уголков страны.
Наставник Артема — преподаватель техникума Максимов Сергей Евгеньевич отметил: «Это объективная оценка уровня подготовки нашего студента. На отборочных были очень сильные ребята, но Артём отлично выполнил задания, уверенно и правильно справился со всеми модулями. Сейчас нам предстоит еще более серьезная и интенсивная подготовка к финалу».
В техникуме все пожелали Артему и Сергею Евгеньевичу отличного настроя и уверенности в подготовке к соревнованиям национального уровня.
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