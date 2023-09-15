Студент из Петрозаводска стал лучшим в республике по токарному мастерству

Студент петрозаводского автотранспортного техникума будет представлять Карелию в финале чемпионата по профмастерству.

Артем Крутиков стал стал победителем регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» по компетенции «Работы на токарных универсальных станках», сообщили в петрозаводском автотранспортном техникуме.



В июне Артем принял участие в отборочных соревнованиях в Пермском крае и прошел в финал чемпионата. В паблике техникума отметили, что была очень сильная конкуренция между ребятами из разных уголков страны.



Наставник Артема — преподаватель техникума Максимов Сергей Евгеньевич отметил: «Это объективная оценка уровня подготовки нашего студента. На отборочных были очень сильные ребята, но Артём отлично выполнил задания, уверенно и правильно справился со всеми модулями. Сейчас нам предстоит еще более серьезная и интенсивная подготовка к финалу».



В техникуме все пожелали Артему и Сергею Евгеньевичу отличного настроя и уверенности в подготовке к соревнованиям национального уровня.