В Минстрое Карелии рассказали о начале отопительного сезона

Специалисты отметили, что сроки зависят от средней температуры наружного воздуха.

В паблике Минстроя Карелии 20 сентября рассказали, когда в республике включат отопление.

Как напомнили в сообществе, отопительный период начинается на основании приказа Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии после установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд.

Норма была установлена постановлением российского правительства, отметили в источнике.

Пятидневный период, в течение которого температура ниже +8, не наступил ни в одном из районов Карелии. По прогнозам синоптиков Карельского ЦГМС, в конце рабочей недели вернется солнечная и теплая погода.

Напомним, ранее объявили сроки начала отопительный сезона в Сортавальском районе.