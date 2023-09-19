В Минстрое Карелии рассказали о начале отопительного сезона

Специалисты отметили, что сроки зависят от средней температуры наружного воздуха.
В паблике Минстроя Карелии 20 сентября рассказали, когда в республике включат отопление.
Как напомнили в сообществе, отопительный период начинается на основании приказа Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии после установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд.
Норма была установлена постановлением российского правительства, отметили в источнике.
Пятидневный период, в течение которого температура ниже +8, не наступил ни в одном из районов Карелии. По прогнозам синоптиков Карельского ЦГМС, в конце рабочей недели вернется солнечная и теплая погода.
Напомним, ранее объявили сроки начала отопительный сезона в Сортавальском районе.
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