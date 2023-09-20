Врио мэра и депутаты устроят праздник в честь открытия площадки в крупном районе Петрозаводска

В карельской столице почти завершились работы по благоустройству общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий по программе «Комфортная городская среда» вышло на финишную прямую, сообщила врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова.

В среду, 20 сентября, побывали с депутатами Петросовета на Семейной аллее на Древлянке. Здесь практически завершено устройство дорожек из брусчатки, установлены закладные под фонари. Скамейки и урны уже завезены на объект, до конца месяца они займут свои места, рассказала на своей странице в соцсети исполняющая обязанности главы Петрозаводска.

«Обязательно проведем здесь акцию по посадке деревьев. Всего планируем 80 саженцев разных пород. И это очень символично, ведь именно с посадки растений жителями соседних домов берет историю эта аллея. Она получила название в честь семей, которые принимали участие в озеленении», — пояснила Инна Колыхматова.



Еще один объект, где работы почти завершены — сквер Машиностроителей. Там осталось лишь расставить малые архитектурные формы и можно приступать к приемке работ, уточнила врио мэра.



Побывала Инна Колыхматова и в Нигиницком сквере на Перевалке. Площадка преобразилась. С депутатами округа решили устроить для жителей района праздник в честь ее открытия, сообщила врио главы Петрозаводска.