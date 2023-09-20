Школьный автобус в глубинке Карелии вернули детям после вмешательства прокуратуры

В отношении первого замглавы Питкярантского района возбудили дело.

Прокуратура Питкярантского района проверила размещённую в СМИ информацию об отсутствии автобусов для перевозки школьников.

Как выяснилось, с 1 по 11 сентября 2023 года не было бесплатной перевозки учеников 1 и 2 школ Питкяранты, а также салминской школы.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административных дел в отношении первого замглавы администрации Питкярантского района и директора МКУ Хозяйственное управление.

Кроме того, в адрес главы администрации Питкярантского района было внесено представление об устранении нарушений закона. В результате принятых мер сейчас детей доставляют три школьных автобуса, приведенные в соответствие с требованиями технического регламента.

Ранее стало известно, что дети в глубинке Карелии второй раз за год остались без школьного автобуса.