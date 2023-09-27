Жительница Петрозаводска пожаловалась на работу отделения почтовой связи на Ключевой

В Минтрансе Карелии отреагировали на обращение петрозаводчанки и прокомментировали ситуацию, о которой она рассказала.

В адрес Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелия поступило обращение жительницы Петрозаводска о неудовлетворительной работе отделения почтовой связи 185034 на улице Нойбранденбургской, 24. Об этом рассказали в Минтрансе Карелии.

Жительница микрорайона Ключевая была обеспокоена нарушением графика работы отделения, отсутствием сотрудников и наличием очередей в отделении.



В Минтрансе Карелии прокомментировали ситуацию, о которой сообщила петрозаводчанка.



«В УФПС Карелии сложилась непростая кадровая ситуация, связанная с оттоком кадров», — отметили в министерстве.



С учетом возникших негативных последствий, связанных с проводимой Почтой России оптимизацией деятельности, глава Карелии обратился в республиканский филиал Почты России с вопросом о необходимости принять срочные меры по сохранению сети отделений почтовой связи, сообщили в ведомстве.

По информации Почта России сокращение численности сотрудников и закрытие отделений связи не планируется. Региональное управление Почты России принимает все меры по укомплектованию штата сотрудников отделений связи.

В настоящее время отделение почтовой связи 185034 работает в штатном режиме по утвержденному графику: понедельник–пятница — с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье — с 10.00 до 18.00, уточнили в комментарии.