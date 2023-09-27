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Шандалович в Пиндушах посетил школу, которую капитально ремонтируют по президентской программе

Новости. Общество
12:27, 28 Сентября 2023
фото: © Элиссан Шандалович / ВК

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Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович проверил ход капремонта школы в Медвежьегорском районе.

Школу, где идет ремонт, спикер Заксобрания Карелии посетил совместно с коллегой-парламентарием Галиной Васильевной Алуповой. Парламентарии проверили ход работ по капремонту школы имени Григория Исакова в поселке Пиндуши.

Как пояснил подрядчик, сроки сдвинулись из-за того, что во время ремонта выявили дополнительные строительные работы, пришлось переделывать проектную документацию. Об этом председатель Заксобрания Карелии и секретарь реготделения «Единой России» сообщил на своей странице в соцсети.

Парламентариям рассказали, что в здании на улице Кирова, где до ремонта обучались старшеклассники, уже обновлены кровля, система отопления, водопровод, канализация, освещение, электрические и слаботочные сети, установлены окна. Новая мебель, компьютерная техника, спортинвентарь и оборудование для пищеблока уже поступили в школу, уточнил парламентарий.

Строители завершают утепление фасада и его облицовку керамогранитом, доделывают входную зону и полы, монтируют систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. Эти работы планируют завершить к 25 ноября, отметил Шандалович.

Спикер парламента также написал, что внутри поменяют все двери, отремонтируют санузлы и потолок. В следующем году запланирован косметический ремонт всех помещений.

Как рассказала директор школы Елена Александровна Макарова, капремонт не помешал учебному процессу: старшеклассники учатся в соседнем здании вместе с учениками младшей школы. Учителя, учащиеся и родители с пониманием отнеслись к ситуации с ремонтом, ведь в итоге в школе будут созданы совершенно новые условия для обучения.

Спикер парламента республики напомнил, что в Карелии президентская программа капремонта, которую партия «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения РФ, охватывает 29 школьных зданий. В некоторых из них ремонтные работы еще продолжаются. Они также находятся под контролем единороссов.

 

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