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Спасатели Карелии помогли врачам попасть в квартиру, где человек остро нуждался в медпомощи

Новости. Общество
08:50, 01 Октября 2023
фото: © ОПС по Пряжинскому району / ВК

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В Пряжинском районе человеку стало плохо, но он не мог открыть дверь бригаде скорой помощи.

Помощь спасателей понадобилась в поселке Койвусельга  Ведлозерского сельского поселения в Пряжинском районе  Карелии. Об этом сообщили в отряде противопожарной службы района.

Там в субботу, 30 сентября, в 16.46, личный состав ПЧ-49 села Ведлозеро вызвали на помощь бригаде скорой помощи.

В Койвусельге в одном из домов по улице Пролетарской спасатели  вскрыли двери квартиры, чтобы медицинские  работники смогли оказать помощь человеку, которому стало плохо.

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