Спасатели Карелии помогли врачам попасть в квартиру, где человек остро нуждался в медпомощи

В Пряжинском районе человеку стало плохо, но он не мог открыть дверь бригаде скорой помощи.

Помощь спасателей понадобилась в поселке Койвусельга Ведлозерского сельского поселения в Пряжинском районе Карелии. Об этом сообщили в отряде противопожарной службы района.

Там в субботу, 30 сентября, в 16.46, личный состав ПЧ-49 села Ведлозеро вызвали на помощь бригаде скорой помощи.

В Койвусельге в одном из домов по улице Пролетарской спасатели вскрыли двери квартиры, чтобы медицинские работники смогли оказать помощь человеку, которому стало плохо.