Спасатели Карелии помогли врачам попасть в квартиру, где человек остро нуждался в медпомощи

В Пряжинском районе человеку стало плохо, но он не мог открыть дверь бригаде скорой помощи.
Помощь спасателей понадобилась в поселке Койвусельга Ведлозерского сельского поселения в Пряжинском районе Карелии. Об этом сообщили в отряде противопожарной службы района.
Там в субботу, 30 сентября, в 16.46, личный состав ПЧ-49 села Ведлозеро вызвали на помощь бригаде скорой помощи.
В Койвусельге в одном из домов по улице Пролетарской спасатели вскрыли двери квартиры, чтобы медицинские работники смогли оказать помощь человеку, которому стало плохо.
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