Два студента с особенностями здоровья поедут состязаться в Москву

Стали известны первые результаты отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс».

Национальный центр развития движения «Абилимпикс» опубликовал первые результаты отборочного этапа, сообщили в системе профессионального образования Карелии.

Двое участников уже точно войдут в сборную Карелии, которая отправится на финал чемпионата в Москву.



Итак, в столице нашу республику будут представлять Тимур Прошаков, студент Петрозаводского автотранспортного техникума — в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей», а также Марк Сысоев, студент Петрозаводского техникума городского хозяйства — в компетенции «Малярное дело».



Конкурентов у ребят было предостаточно: более 40 человек из различных регионов России по каждой компетенции. А в финал чемпионата пройдут лишь четверо лучших.



В соцсети поздравили победителей, их наставников и всех причастных к успеху участников из Карелии.

«Ждем результатов еще по четырем компетенциям», — отметили на официальной странице образовательных организаций системы СПО Карелии.