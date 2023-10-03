Юная землячка из Карелии лидирует в онлайн-голосовании всероссийского конкурса красоты

Жительница Беломорска Анфиса Попова борется за звание самой красивой жительницы страны.

Жительница Беломорска Анфиса Попова борется за звание самой красивой жительницы страны. Об этом рассказали в официальном паблике республики Карелия.

Анфиса — студентка 2-го курса факультета экономики, управления и права Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.



Мы можем помочь беломорчанке пройти в финал, проголосовав за нее. Отдать голос можно здесь.



В соцсетях также сообщили о том, что состоялось онлайн-голосование конкурса «Мисс Россия — 2023». Наша землячка Анфиса Попова днем раньше занимала лидирующее положение — 232 голоса.

Ранее мы писали об этой девушке из небольшого городка на севере Карелии, которая вышла в финал всероссийского конкурса красоты.