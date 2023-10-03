Юная землячка из Карелии лидирует в онлайн-голосовании всероссийского конкурса красоты

Жительница Беломорска Анфиса Попова борется за звание самой красивой жительницы страны.
Жительница Беломорска Анфиса Попова борется за звание самой красивой жительницы страны. Об этом рассказали в официальном паблике республики Карелия.
Анфиса — студентка 2-го курса факультета экономики, управления и права Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.
Мы можем помочь беломорчанке пройти в финал, проголосовав за нее. Отдать голос можно здесь.
В соцсетях также сообщили о том, что состоялось онлайн-голосование конкурса «Мисс Россия — 2023». Наша землячка Анфиса Попова днем раньше занимала лидирующее положение — 232 голоса.
Ранее мы писали об этой девушке из небольшого городка на севере Карелии, которая вышла в финал всероссийского конкурса красоты.
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