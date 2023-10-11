Работники Муезерского лесничества обнаружили в лесу незаконную свалку

Общий объем отходов составил около 15 кубометров.

В лесу Муезерского района ликвидировали незаконную свалку, сообщили в паблике Минприроды Карелии 12 октября.

Как рассказали в источнике, работники Муезерского центрального лесничества во время патрулирования в июле этого года обнаружили несанкционированную свалку бытовых отходов на территории Ребольского лесничества вдоль автодороги Муезерский — Реболы. Отходы скопились на площади 0,01 га, примерный объем составил 15 кубометров.

Сообщается, что участок находится в аренде АО «Лендерский леспромхоз». В сентябре арендатор ликвидировал свалку.

В Минприроды напомнили, что очевидцы нарушений могут передать информацию в министерство либо в подведомственное учреждение — ГКУ РК «Карелприрода». Для этого необходимо сделать фото- или видеофиксацию момента выброса мусора и госномера автотранспортного средства.