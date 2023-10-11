Реклама

Лучше один раз увидеть: видео экскурсия по новому району Петрозаводска «TALOJARVI город у воды»
11.10.2023 17:10
Стрит-арт художник из Карелии старается улучшить отношение общества к граффити
Новое
Сегодня 11:45
На Карелию идет новый циклон, уже четвертый в октябре
11.10.2023 15:08

Работники Муезерского лесничества обнаружили в лесу незаконную свалку

Новости. Общество
09:55, 12 Октября 2023
фото: Минприроды Карелии / VK

Новости партнеров

Общий объем отходов составил около 15 кубометров.

В лесу Муезерского района ликвидировали незаконную свалку, сообщили в паблике Минприроды Карелии 12 октября.

Как рассказали в источнике, работники Муезерского центрального лесничества во время патрулирования в июле этого года обнаружили несанкционированную свалку бытовых отходов на территории Ребольского лесничества вдоль автодороги Муезерский — Реболы. Отходы скопились на площади 0,01 га, примерный объем составил 15 кубометров.

Сообщается, что участок находится в аренде АО «Лендерский леспромхоз». В сентябре арендатор ликвидировал свалку.

В Минприроды напомнили, что очевидцы нарушений могут передать информацию в министерство либо в подведомственное учреждение — ГКУ РК «Карелприрода». Для этого необходимо сделать фото- или видеофиксацию момента выброса мусора и госномера автотранспортного средства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
06.10.2023, 12:49
Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией
10.10.2023, 16:13
«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии
06.10.2023, 17:40
В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году
06.10.2023, 09:40
В Карелии с туристов требуют нереальную плату за осмотр достопримечательностей
06.10.2023, 06:40
Бензин сильно подешевел на заправках Карелии

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.