Берега карельского озера Куйто «примагнитили» молодоженов из Москвы

Коренные жители столицы решили зарегистрировать брак в Калевале.

Марш Мендельсона прозвучал в отделе ЗАГС Калевальского района для гостей из Москвы, сообщили в официальном паблике района 12 октября.

Александр Кабалов и Мария Шерстнева — коренные москвичи. В период закрытых границ пандемии 2021 года они впервые приехали в Калевалу. Влюбились в карельскую природу и друг в друга. Берега озера Куйто стали магнитом для молодых людей, рассказали в источнике.

Следующий отпуск они вновь провели здесь, где пара и приняла решение стать семьей, а брак зарегистрировать в Калевале. Заявление подали в электронном виде.

В отделе ЗАГС Калевальского района 11 октября 2023 года Александр и Мария стали мужем и женой: очередной отпуск получился медовым.

Сотрудники отдела ЗАГС вручили молодоженам памятный адрес от главы Карелии, пожелав доброго пути.