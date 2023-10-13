Берега карельского озера Куйто «примагнитили» молодоженов из Москвы

Коренные жители столицы решили зарегистрировать брак в Калевале.
Марш Мендельсона прозвучал в отделе ЗАГС Калевальского района для гостей из Москвы, сообщили в официальном паблике района 12 октября.
Александр Кабалов и Мария Шерстнева — коренные москвичи. В период закрытых границ пандемии 2021 года они впервые приехали в Калевалу. Влюбились в карельскую природу и друг в друга. Берега озера Куйто стали магнитом для молодых людей, рассказали в источнике.
Следующий отпуск они вновь провели здесь, где пара и приняла решение стать семьей, а брак зарегистрировать в Калевале. Заявление подали в электронном виде.
В отделе ЗАГС Калевальского района 11 октября 2023 года Александр и Мария стали мужем и женой: очередной отпуск получился медовым.
Сотрудники отдела ЗАГС вручили молодоженам памятный адрес от главы Карелии, пожелав доброго пути.
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