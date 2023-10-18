Жительница Суоярви получила два года колонии общего режима за повторную кражу

Районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимой 32-летней женщины.

Суоярвский районный суд Карелии вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимой 32-летней жительницы Суоярви, сообщили 18 октября в пресс-службе инстанции.

В мае 2023 года женщина под воздействием алкоголя проникла в квартиру потерпевших и похитила два мобильных телефона, а также карту памяти.

Подсудимая не отрицала факт кражи, однако оспаривала незаконное проникновение в жилище, настаивая на том, что похитила телефоны, находясь в квартире с одним из потерпевших, предварительно убедившись в том, что последний не наблюдает за ней. По ее словам, потерпевшие и свидетель ее оговорили, поскольку хотели для нее более сурового наказания.

Несмотря на частичное признание вины, суд, проанализировав показания потерпевших и свидетелей, а также письменные материалы дела, пришел к выводу о доказанности вины в совершении преступления и квалифицировал ее действия как кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.

Наряду с иными обстоятельствами, суд принял во внимание данные о личности обвиняемой, которая ранее была судима, в том числе за совершение аналогичного преступления. Официально женщина не была трудоустроена, по месту жительства характеризовалась отрицательно, как лицо, злоупотребляющее спиртным.

Учитывая рецидив преступлений, суд назначил два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.