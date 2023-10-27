В Финляндии остановлен прием документов на выход из российского гражданства

Посольство России временно не принимает документы на участке оформления гражданства.

Посольство России в Хельсинки временно не принимает документы на выход из российского гражданства. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ 28 октября.

«Деятельность российских загранучреждений на участке оформления гражданства (прием/выход) временно приостановлена», — говорится в объявлении на сайте дипмиссии.

Как уточняется, 26 октября вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который регламентирует в том числе процедуру приема и выхода из гражданства. Предполагается, что процедура «незамедлительно возобновится» после принятия подзаконных нормативных актов и приведения имеющихся в соответствие с новым законом.

Аналогичные объявления появились на сайтах диппредставительств России по всему миру.