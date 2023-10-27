Маршрутки окажутся в поле зрения ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске с 30 октября по 10 ноября будут проходить рейды «Безопасный автобус».

С 30 октября по 10 ноября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Безопасный автобус», рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы.



Автоинспекторы проверят, как водители водители автобусов соблюдают правила дорожного движения и следят за техническим состоянием транспортных средств, а также работу должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию автобусов. Кроме того дорожные полицейский проконтролируют проведение предрейсовых медосмотров водителей и осуществят тахографический контроль.



В холе рейдов инспекторы проверят движение маршруток, в том числе на конечных остановках и при выезде на линию, а также проконтролируют перевозчиков организованных групп детей.



Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды совместно с представителями администрации Петрозаводска и сотрудниками МУГАДН.