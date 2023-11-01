В Петрозаводске молодая женщина чуть не зарезала во время ссоры свою соседку

Было установлено, что в августе этого года молодая петрозаводчанка поссорилась с соседкой по общежитию и три раза ударила ее ножом. На крики пострадавшей прибежала еще одна соседка и помешала обвиняемой.

Уголовное дело направили в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой молодой женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.