В Петрозаводске молодая женщина чуть не зарезала во время ссоры свою соседку

Жительницу Петрозаводска будут судить за покушение на убийство.
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Её обвиняют в покушении на убийство.
Было установлено, что в августе этого года молодая петрозаводчанка поссорилась с соседкой по общежитию и три раза ударила ее ножом. На крики пострадавшей прибежала еще одна соседка и помешала обвиняемой.
Уголовное дело направили в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой молодой женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание