«Земский учитель» из Сунской школы получил ключи от квартиры

Преподаватель истории и обществознания Максим Валиев принял участие в образовательной программе.

Глава администрации Кондопожского муниципального района Дмитрий Зацепин 7 ноября вручил ключи от квартиры в селе Янишполе учителю Сунской школы Максиму Валиеву. Об этом сообщили в официальном паблике районной администрации.



Как отметили в сообществе, мэрия района приобрела квартиру для педагогических работников, участвующих в программе «Земский учитель».

Максим, молодой учитель истории и обществознания, решил приехать в Карелию не только для участия в образовательной программе, но и для знакомства с природой нашего края.



«Мы верим, что новая квартира станет для Максима уютным и комфортным местом, где он сможет отдохнуть и зарядиться энергией после насыщенных рабочих дней», — написали в источнике.