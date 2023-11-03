«Земский учитель» из Сунской школы получил ключи от квартиры

Преподаватель истории и обществознания Максим Валиев принял участие в образовательной программе.
Глава администрации Кондопожского муниципального района Дмитрий Зацепин 7 ноября вручил ключи от квартиры в селе Янишполе учителю Сунской школы Максиму Валиеву. Об этом сообщили в официальном паблике районной администрации.
Как отметили в сообществе, мэрия района приобрела квартиру для педагогических работников, участвующих в программе «Земский учитель».
Максим, молодой учитель истории и обществознания, решил приехать в Карелию не только для участия в образовательной программе, но и для знакомства с природой нашего края.
«Мы верим, что новая квартира станет для Максима уютным и комфортным местом, где он сможет отдохнуть и зарядиться энергией после насыщенных рабочих дней», — написали в источнике.
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