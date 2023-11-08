Новым министром природных ресурсов и экологии Карелии стала Янина Свидская

В правительстве республики произошли кадровые изменения.
В правительстве Карелии произошли кадровые изменения. сообщили в пресс-службе главы республики.
Указом главы региона с 9 ноября 2023 года Янина Свидская была назначена Министром природных ресурсов и экологии республики Карелия.
Ранее Свидская занимала должность Министра имущественных и
земельных отношений.
Как отметили в источнике, исполнение обязанностей Министра имущественных и земельных отношений с 9 ноября 2023 года возложили на начальника управления распоряжения государственным имуществом Дмитрия Кипрушева.
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