В новой школе в Медвежьегорске приступили к сборке мебели

Техническое оснащение учреждения будет отвечать высоким современным требованиям.

В новой школе Медвежьегорска начали сборку мебели, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Как рассказали в источнике, техническое оснащение образовательного учреждения будет отвечать высоким современным требованиям. Строительство ведется в рамках президентского нацпроекта «Образование». Школа будет носить имя героя Великой Отечественной войны Александра Фанягина.

Подрядчиком выступает строительная компания «КСМ».

В здании школы продолжаются отделочные работы и монтаж систем инженерно-технического обеспечения. В корпусах идет монтаж слаботочных сетей, электрики и вентиляции. Строители устанавливают ограждения лестниц, делают наливные полы в спортзалах и коридорах, гидроизоляцию бойлерной.

Кроме того, подрядная компания приступила к одному из самых приятных завершающих этапов: сборке мебели, монтажу светового и другого оборудования в актовом зале и классах, декорированию помещений.

«Снаружи здания продолжаются работы по благоустройству территории школы: монтаж ограждений, плитки на крыльцах, внутренних сетей на КПП. Здесь уже появилась зона отдыха и спорта с площадками для волейбола/баскетбола и подвижных игр, тротуары, лавочки и беседки», — сообщает республиканская дирекция по строительству.