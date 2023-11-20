Суд в Карелии отклонил иск к многодетной семье, по ошибке получившей чужой участок

В Пряжинском районе суд встал на сторону многодетной семьи, придя к выводу, что первый владелец участка не собирается его использовать.

Иск об оспаривании права собственности многодетной семьи на земельный участок оставлен без удовлетворения, сообщили в паблике объединенной пресс-службе судов Карелии.



Собственник земельного участка обратился в суд после того, как узнал, что на месте его земельного участка Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок, принадлежащий ответчикам.



Суд обнаружил, что участок истца образован и приобретен его первым собственником в 2010 году. Истец унаследовал земельный участок после смерти родителей.

В 2021 году Министерством имущественных и земельных отношений Карелии многодетной семье был предоставлен земельный участок.

Сопоставив графические материалы о земельных участках, суд сделал вывод о наложении земельных участков истца и ответчиков. Вместе с тем, суд пришел к выводу, что из материалов дела не следует о наличии интереса истца к использованию земельного участка. Целью его обращении в суд стала последующая продажа участка.

Таким образом, исковые требования оказались явно несоразмерными нарушению прав истца, а их удовлетворение судом привело бы к лишению права собственности лиц, эти права не нарушавших, отметили в источнике.

Таким образом, Пряжинский суд пришел к выводу об отклонении иска.

Ранее странная ситуация случилась с многодетной семьей из Петрозаводска, получившей для строительства землю, у которой уже был хозяин. Женщина, давно жившая в Москве и получившая этот участок после смерти родителей, подала в суд на новых владельцев земли, уже успевших построить на ней дом. «Столица на Онего» подробно писала об этом деле.