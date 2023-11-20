Житель Кондопоги с помощью топора и зажигалки расправился с комплексами фотофиксации нарушений ПДД

Городской суд вынес приговор местному жителю.

В октябре 2023 года Кондопожский городской суд Карелии осудил местного жителя, который преследуя цель приведения в негодность измерительных комплексов с фотофиксацией, умышленно повредил четыре комплекса «СКАТ-ПП», а именно нанес по ним не менее 1 удара топором, а также облил бензином и поджег зажигалкой, после чего с места преступления скрылся. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Своими действиями подсудимый причинил значительный ущерб собственнику указанных комплексов — казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».



Суд пришел к выводу о назначении мужчине наказания в виде исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, с возложением ряда обязанностей.