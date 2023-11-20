Беломорский суд отказал жителю во взыскании алиментов с бывшей супруги

Истец запросил сумму в 554 225 рублей.

Беломорский районный суд отказал во взыскании алиментов за предшествующий период, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Житель Беломорского района обратился в суд с иском о взыскании с бывшей супруги алиментов на содержание совместного ребенка за предшествующий шестилетний период в сумме 554 225 рублей.



Мужчина указал, что в спорный период времени ребенок проживал с ним и находился на его полном иждивении, мать находилась в исправительной колонии и денежных средств на содержание дочери не передавала.



В источнике отметили, что в ходе судебного разбирательства ответчик не оспаривала, что в спорный период не содержала ребенка материально. При этом доказательств фактического проживания ребенка с отцом в данный период суду представлено не было.



Отмечается, что до обращения в суд с настоящим иском истец не предпринимал попыток взыскания алиментов в судебном порядке. Доказательств того обстоятельства, что истец вел с ответчиком переговоры или переписку по вопросам содержания их общего ребенка либо заключения в нотариальном порядке соглашения об уплате алиментов также не представил.



При таких обстоятельствах, в удовлетворении заявленных требований суд отказал.