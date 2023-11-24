В УФССП Карелии проведут личные приемы для населения по вопросам взыскания алиментов

УФССП Карелии объявляет о старте еженедельных тематических личных приемов граждан руководством Управления по вопросам взыскания алиментных платежей. Об этом сообщили в официальном паблике регионального управления.
Как рассказали в источнике, 28 и 30 ноября 2023 года с 14 до 18 часов в УФССП Карелии (Петрозаводск, ул. Красная, 33) состоится личный прием граждан по вопросам взыскания алиментных платежей.
Во вторник, 28 ноября 2023 года — личный прием проведет заместитель руководителя управления, старший лейтенант внутренней службы Олег Кошарский.
В четверг, 30 ноября 2023 года — личный прием проведет руководитель управления, майор внутренней службы
Олег Гончаров.
Прием проводится по предварительной записи, не позднее дня, предшествующего дню проведения личного приема, по телефону 8 (8142) 73 04 01.
Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и
(или) доверенность на представление интересов, отметили в источнике.
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