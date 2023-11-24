Стало известно, что творится сейчас на последнем открытом погранпереходе в Финляндию

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20:30, 25 Ноября 2023
фото: Фонтанка (скриншот из видео)

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Десятки закутанных велосипедистов в Мурманской области попали на видео.

Как пишет Фонтанка, десятки закутанных велосипедистов в Мурманской области попали на видео. Утверждается, что запись сделана днем 25 ноября у последнего работающего на границе с Финляндией МАПП «Райа-Йоосеппи» — «Лотта». 

Корреспондент «Фонтанки» смог насчитать порядка 20 человек, но, судя по видеозаписи, их значительно больше. Среди заснеженного леса люди выстроились в колонну по двое-трое. Очередь жмется к обочине дороги. Почти у каждого в руках — велосипед и небольшой рюкзак с пожитками, но они никуда не двигаются. Мороз в -10 градусов заставляет «велосипедистов» утепляться — почти все натянули капюшоны, кто мог, замотал лицо шарфом.

Погранпереход «Лотта» — «Райа-Йоосеппи» — самый северный пункт на российско-финляндской границе. Он находится в 240 км и четырех часах езды от Мурманска и работает всего четыре часа в сутки — с 11:00 до 15:00.

Власти Финляндии решили закрыть с 23 ноября все пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» — «Лотта». При этом на самом ближайшем пункте пропуска «Салла» скопилось почти 400 беженцев, желающих выехать в Финляндию. Из-за кризисной ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности, а на въездах в область поставили дополнительные КПП.


200 иностранцев, которые хотели попасть в Финляндию, были отправлены с закрытого КПП «Салла» в Петербург. Еще 55 беженцев отвезли к последнему открытому КПП «Лотта».

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