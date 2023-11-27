Муезерский районный суд обязал местную мэрию предоставить погорелице жилье

Вследствие пожара многоквартирный дом был уничтожен.

Муезерский районный суд Карелии удовлетворил исковые требования о предоставлении жилого помещения, сообщили в пресс-службе инстанции.

Решением суда был удовлетворен иск к районной администрации об обязании предоставить благоустроенное жилое помещение по договору соцнайма в виде отдельной квартиры в черте района.

В ходе судебного разбирательства обнаружили, что по договору социального найма истец была зарегистрирована и проживала в муниципальном жилом помещении по п. Суккозеро Муезерского района. Вследствие пожара, произошедшего в январе 2009 года, многоквартирный дом был уничтожен и списан как объект муниципального имущества.

В 2021 году решением администрации Суккозерского сельского поселения женщина была поставлена на учет на первоочередное получение жилья как погорелец, однако жильем обеспечена не была и проживала в Петрозаводске по договору коммерческого найма.

В апреле 2022 года представлением прокуратуры Муезерского района внесенным главе Суккозерского сельского поселения в результате проведения проверки соблюдения жилищного законодательства и законодательства о муниципальной собственности установлено, что Р. не обеспечена жильем взамен сгоревшего жилого помещения, администрации Суккозерского сельского поселения выдано предписание в течение месяца принять конкретные меры по включению сгоревшего дома в реестр имущества Суккозерского сельского поселения для решения вопроса о передаче имущества в собственность Муезерского муниципального района и признания в установленном порядке дома непригодным для проживания.

Решением суда исковые требования удовлетворены, суд обязал администрацию предоставить женщине благоустроенное жилое помещение по договору соцнайма в виде отдельной квартиры общей площадью не менее 47,2 кв.м, отвечающее санитарным и техническим требованиям, находящееся в пределах района в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в силу.