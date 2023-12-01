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Почти 200 сельских жителей Карелии смогли пройти медосмотры благодаря мобильным бригадам

Новости. Общество
13:20, 04 Декабря 2023
фото: Министерство социальной защиты РК / VK

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В республике продолжают работать бригады по доставке сельских жителей старше 65 лет в медучреждения.

В ноябре мобильными бригадами в медицинские учреждения были доставлены почти 200 сельских жителей. Об этом сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии.

В республике продолжают работать мобильные бригады регионального комплексного центра соцобслуживания по доставке сельских жителей старше 65 лет в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и медосмотров.

Как отметили в источнике, особенно актуальны выезды мобильных бригад зимой. В районах республики бригады выезжали 38 раз, услугой по доставке воспользовались 183 сельских жителя.

На минувшей неделе в Беломорском районе в Центральную районную больницу доставили 4 жителей села Сумский Посад, которые смогли пройти профилактическое обследование, получить консультацию врачей-специалистов и своевременно сделать вакцинацию.

В источнике подчеркнули, что выезды осуществляются бесплатно. Они возможны благодаря проекту «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография», поддержанного президентом России.

Воспользоваться услугой доставки в медучреждение могут сельские жители старше 65 лет. Для этого необходимо обратиться в подразделение комплексного центра соцобслуживания по месту жительства.

Телефоны подразделений можно найти здесь: https://social-karelia.ru

Напомним, врачи Сортавальской ЦРБ приедут в приладожский райцентр для помощи пациентам.

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